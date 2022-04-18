Росію вразить час, який знадобиться, щоб підкорити Маріуполь, – розвідка Британії

Взяти Маріуполь, переконані у британській розвідці, буде непросто. Тож командування Росії буде вражене тим, скільки на це піде часу.

У розвідці Британії підкреслюють, що протистояння України неабияк похитнуло сили Росії. Тож вони були буквально змушені підтягнути більшість своїх сил для взяття Маріуполя.

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Росія витратить багато ресурсів на облогу Маріуполя

Український опір підкинув серйозний виклик російським силам. Він також відволік людей і техніку, що сповільнило просування російських військових в інших напрямках,

– наголошують у розвідці.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що росіяни намагаються встановити повний контроль над Маріуполем. Також вони основні зусилля зосереджують у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне.

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