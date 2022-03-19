"Роскомнагляд" звинувачує YouTube у цензурі: скиглять про дискримінацію та жаліються у Google

Як би це смішно не звучало, але "Роскомнагляд" обурюється цензурою. ЗМІ та блогери окупантів залишилися без майданчика на YouTube, "імпортозамістити" який агресору ніколи не вдасться, як і все решта.

Російські окупанти досі переконані, що після підлого нападу на Україну та бомбардування мирного населення їх скарги та обурення мають якусь силу. Країна-агресор переконана, що скеровувати на неї її ж зброю не можна.

Читайте також У Раді закликають світ відреагувати на вбивства та викрадення представників медіа

Скиглення "Роскомнагляду"

YouTube заблокував державні російські ЗМІ та блогерів, які нівелюють або брешуть про задокументовані акти насильства Росії проти України. "Роскомнагляд" це обурило – окупанти не люблять, коли їм не дозволяють побрехати.

Відомство стверджує, що зафіксувало вже понад 50 випадків "цензури" на відеохостингу YouTube та закликало Google "негайно припинити обмеження та забезпечити безперешкодний доступ російським користувачам до інформації".

Як і передбачалося, задовольняти жодних вимог окупантів Google не став, тож на даний момент "Роскомнагляд" зі своїми претензіями може піти хіба що в напрямку російського військового корабля.

Дивіться також: Що росіяни робитимуть найближчі дні: деталі від капітана Риженка