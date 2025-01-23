Трамп помилував засновника даркнет платформи Silk Road: хто це і за що йому дали довічне

Після інавгурації президент США Дональд Трамп оголосив про помилування 1600 осіб, засуджених у США. Один із них – засновник даркнет-платформи Silk Road з торгівлі наркотиками та нелегальними товарами 40-річний Росс Ульбріхт. Трамп підписав повне та безумовне помилування для нього.

Ульбріхта було арештовано у жовтні 2013-го року в бібліотеці в Сан-Франциско та засуджено у травні 2015 року в Нью-Йорку за змову щодо наркоторгівлі та відмивання грошей. Суд призначив йому довічне ув'язнення. На своїй платформі Truth Social Трамп повідомив, що особисто зателефонував матері Ульбріхта, щоб повідомити їй про помилування сина.

Що відомо про Silk Road, її засновника та кого ще помилував Трамп – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що таке Silk Road і за що арештували Ульбріхта

Росса Ульбріхта у 2015 році визнали винним за звинуваченнями у змові з метою торгівлі наркотиками, відмивання грошей та комп'ютерному зламі. Під час судового розгляду прокурори заявили, що його сайт, розміщений у прихованій мережі, або даркнеті, дозволив анонімно продати наркотиків на суму понад 200 мільйонів доларів.

Ульбріхт керував Silk Road під псевдонімом Dread Pirate Roberts – це посилання на персонажа з фільму 1987 року "Принцеса-наречена".

Що таке даркнет Даркнет (від англійського darknet – "темна мережа") – частина інтернету, яка не індексується звичайними пошуковими системами та потребує спеціального програмного забезпечення або конфігурації для доступу.



Даркнет використовується для забезпечення анонімності користувачів і приховування їхніх дій у мережі. Користувачі даркнету зазвичай використовують спеціальні програми, такі як Tor (The Onion Router) або I2P (Invisible Internet Project), які шифрують трафік та приховують IP-адресу.



"Темна мережа" недоступна через стандартні браузери чи пошукові системи, як-от Google. Для цього потрібно встановити браузер Tor або інші спеціальні інструменти. У даркнеті часто розміщуються матеріали, заборонені або обмежені у звичайному Інтернеті, зокрема на політичні, соціальні або інші чутливі теми. Даркнет не регулюється на державному чи корпоративному рівні, що робить його привабливим для користувачів, які прагнуть уникнути контролю.



Росс Ульбріхт / Фото нью-йоркської прокуратури

Він також мав сплатити конфіскацію на суму 183,9 мільйона доларів. Справу розслідували ФБР, DEA та інші правоохоронні органи за підтримки міжнародних партнерів, зокрема з Ісландії та Франції.

Читайте також "Схоже на оголошення війни": як Трамп починає правити та що західні ЗМІ пишуть про "золоту еру"

Сайт діяв з 2011 до 2013 року, поки не був закритий правоохоронцями. За цей час Silk Road обслуговував понад 100 тисяч покупців, а обсяги незаконного обігу становили сотні мільйонів доларів, мовиться на сайті нью-йоркської прокуратури. На момент закриття сайту там було понад 13 тисяч оголошень, пов’язаних із продажем наркотиків, та сотні пропозицій з хакерських послуг і підробки документів. Прокуратура заявила, що діяльність Silk Road спричинила щонайменше шість смертельних передозувань у різних країнах.

Як стверджували прокурори, Ульбріхт також замовив шість вбивств на замовлення, зокрема одного з колишніх співробітників Silk Road, хоча доказів про те, що ці вбивства були здійснені, немає. У жовтні 2013 року Ульбріхта затримали в бібліотеці Сан-Франциско. Щоб запобігти шифруванню або видаленню даних на його ноутбуці, агенти інсценували сварку, відволікаючи його, що дозволило іншому агенту захопити пристрій.

До теми Велика біографія Дональда Трампа: звідки гроші, секс-скандали, нелюбов до України й замахи

Слідчі виявили, що користувач з ніком "altoid" рекламував Silk Road на форумах. Подальше розслідування показало, що цей користувач шукав програмістів, залишаючи електронну адресу з повним ім'ям Ульбріхта, що допомогло встановити його особу.

Цікаво! Свою назву Silk Road отримав на честь Шовкового шляху, низки історичних торговельних шляхів, які з'єднували Європу, Азію та частини Африки.



Сайт здобув сумнозвісну популярність через медійні публікації та обговорення в інтернеті. Доступ до платформи був можливий лише через Tor – браузер, що дозволяє користувачам залишатися анонімними в мережі.

Згідно з документами ФБР, сайт мав майже мільйон зареєстрованих користувачів, хоча точна кількість активних учасників залишалася невідомою.

Silk Road припинила роботу у 2013 році після арешту Ульбріхта. Шлях до визнання винним її творця тривав два роки, а до помилування – ще майже 10 років.

Я хотів надати людям можливість робити вибір у своєму житті, забезпечивши їм конфіденційність та анонімність,

– заявив Ульбріхт під час оголошення вироку у травні 2015 року.

Суддя Кетрін Форрест, яка винесла вирок Ульбріхту, зазначила, що він "нічим не кращий за будь-якого іншого наркоторговця". Вона назвала Silk Road "ретельно спланованою справою всього його життя". Суддя також заявила, що довгий строк ув’язнення має стати сигналом для потенційних наслідувачів про "дуже серйозні наслідки".

Цікаво, що двоє федеральних агентів, залучених до розслідування Silk Road, були засуджені за крадіжку біткоїнів під час розслідування, що порушило питання про етичність дій правоохоронців.

У лютому 2021 року відбулася прем'єра фільму "Шовковий шлях" (Silk Road) режисера Тиллера Расселла. У стрічці знялися такі актори, як Джейсон Кларк, Нік Робінсон, Александра Шиппі та інші. Темою сюжету стала історія творця даркнет-платформи Silkroad Ульбріхта.

Як помилували Ульбріхта

Цікаво, що Дональд Трамп раніше вже натякав на можливість пом'якшення вироку Ульбріхту у своєму виступі на Національному з'їзді Лібертаріанської партії торік. Лібертаріанці тоді активно виступали за звільнення Ульбріхта – на їхню думку, справа стала прикладом надмірного втручання уряду.

Ті, хто працював над його засудженням, — це ті самі люди, які зараз займаються сучасною політизацією та переслідуванням проти мене. Йому дали два довічні терміни плюс 40 років. Це абсурд!

– заявив Трамп у своєму дописі у Thurh Social ввечері 21 січня.

Окремо Трамп у Thruth Social поділився, що подзвонив матері Росса Ульбріхта, аби особисто повідомити про помилування її сина.



Представники Лібертаріанської партії під час Лібертаріанської національної конвенції у Вашингтоні 25 травня 2024 року / Фото Francis Chung, POLITICO

Рішення про помилування Ульбріхта викликало суперечливі реакції. Прихильники, зокрема представники лібертаріанських кіл, вітали цей крок, вважаючи, що Ульбріхт став жертвою надмірного покарання за ненасильницький злочин.

Критики ж вказують на те, що Silk Road сприяв поширенню наркотиків та інших незаконних товарів, що мало серйозні наслідки для суспільства.

Що таке президентське помилування і кого ще помилував Трамп

Згідно з Конституцією США, президент має "право надавати відстрочки та помилування за злочини проти Сполучених Штатів, за винятком випадків імпічменту". Помилування означає юридичне прощення, яке припиняє подальше покарання та відновлює громадянські права, як-от право голосувати або балотуватися на виборні посади.

Читайте також Америки замало: як зростає необмежений вплив Маска на Трампа та Європу та чим це загрожує

Однак ця влада не є безмежною. Президент може помилувати лише за федеральні чи загальнодержавні злочини. Наприклад, Трамп не може помилувати себе в справі про виплату "грошей за мовчання", що розглядається на рівні штату Нью-Йорк.



Крім того, президенти можуть пом’якшувати вироки, скорочуючи строки ув’язнення, призначені федеральними судами чи Верховним судом округу Колумбія.

Існували сумніви, чи помилує Трамп усіх учасників заворушень у Капітолії. Віцепрезидент Джей Ді Венс припускав, що ті, хто вдавався до насильства, можуть не отримати помилування.

Однак Трамп помилував майже всіх із 1600 осіб, які були засуджені або заарештовані, зокрема й тих, хто нападав на поліцейських, трощив вікна чи проникав в офіси Конгресу 6 січня 2021 року, під час штурму Капітолія.

Серед помилуваних — колишній лідер угруповання Proud Boys Генрі "Енріке" Тарріо, засуджений на 22 роки за змову з метою повалення уряду.

Чотирнадцять інших лідерів, серед яких члени Proud Boys та Oath Keepers, отримали пом’якшення вироків. Хоча їхні судимості не будуть зняті, вони вийдуть на волю.

Серед них — засновник Oath Keepers Стюарт Родс, чий 18-річний вирок було скорочено.

Президентський указ про помилування 1600 осіб назвав цей крок "завершенням серйозної національної несправедливості, що переслідувала американців протягом останніх чотирьох років, та початком процесу національного примирення".