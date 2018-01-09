Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ноздровської

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк обрав запобіжний захід для Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Таке рішення суддя виніс 9 січня.

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8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Однак у поліції до останнього не називали імені затриманого. Підозрюваним у вбивстві Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який насмерть збив на автомобілі сестру Ірини Світлану Сапатінську.

Перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний не визнав своєї вини. Поліція вважає його затримання обґрунтованим, завдяки зібраному масиву речових доказів.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.