У пісні є, зокрема, такі рядки: "На могилі моїй посадіть молоду яворину". Так, чи росте яворина на могилі Назарія Яремчука – про це розповість 24 Канал.

Чому яворина мала б рости на могилі Назарія Яремчука?

Багато хто думає, що цю пісню до Степана Гіги співав, власне, Назарій Яремчук і начебто вона є його "заповітом". Але це не так. Як пригадував автор пісні Степан Галябарда у коментарі виданню "Субота", написав він Яворину у день похорону Назарія Яремчука.

Коли він помер, я не зміг поїхати на похорон, бо зламав ногу. Сидів перед телевізором, дивився, як його несли у Чернівцях через Ратушну площу, залиту огромом людського моря, на цвинтар, і мене “прорвало”. Я тут же, за пів години, написав текст "Яворини". Потім опублікував його й показував композиторам і виконавцям, але ніхто не міг до нього взятися,

– пригадує авто легендарного твору.

За його словами, пісня отримала життя через п'ять років, коли на одному з фестивалів журі очолював Степан Гіга.

"Дав ознайомитися йому. Дивлюся: він читає ті рядки, а очі стають вологими. Каже: "Я спробую щось написати". Через тиждень був готовим приспів, а ще через два – пісня цілком. Прем’єра відбулася в 1999 році, а згодом “Яворина” стала, як кажуть, народною", – додає Степан Галябарда.

