Затриманого у Львові експрокурора Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ, – ЗМІ

На днях скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу затримала СБУ. Так, стало відомо, що затриманого Ільницького мобілізували.

Про мобілізацію експрокурора повідомили у zaxid.net 9 липня. У виданні розповіли відомі їм деталі.

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Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ

Відповідно до даних джерел ZAXID.NET, після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Ільницького на військову службу.

У виданні додали, що у Львівському обласному ТЦК їм не підтвердили, однак і не заперечили призов колишнього прокурора.

Нагадаємо, що у СБУ 6 липня повідомили, що ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України. На Львівщині затримали організаторку оборудки – місцеву адвокатку. Тоді ж під час обшуків у її будинку також затримали її зятя – колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів.