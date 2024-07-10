Чутно роботу ППО і автоматні черги: у Ростові пишуть про "масовану атаку безпілотниками"

У Ростові 10 липня була неспокійна ніч. Місцеві писали про "масовану атаку невідомими безпілотниками".

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Окрім того, очевидці писали і про роботу сумнозвісної російської протиповітряної оборони, передає 24 Канал.

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Що відомо про "атаку безпілотниками" на Ростов

Російські пропагандисти пишуть, що жителі Ростова повідомляють у чатах, що в місті звучать автоматні черги та вибухи. Окупанти стверджують, що по повітряних цілях працює російська ППО.

У Ростові писали про автоматні черги і роботу ППО: дивіться відео

До цього у Ростовській області було оголошено небезпеку, пов'язану з безпілотниками. Однак поки що офіційної інформації стосовно атаки не надходило.

На Ростов могли летіти якісь невідомі безпілотники: дивіться відео

Згодом писали, що у Ростові працюють різні види озброєння по безпілотниках. У мережі з'являється все більше відео з гучними звуками у російському місті.

У Ростові вночі було гучно: дивіться відео

Також росіяни писали, що активну стрілянину було чути на північ і на захід від міста. За даними окупантів, на підльоті до міста було буцімто збито вже кілька повітряних цілей.

Жителі Ростова також писали, що вибухи "то затихали, то лунали знову".

До слова, Міненерго Росії повідомило, що у Ростовській області 9 липня без світла було понад 226 тисяч споживачів. Відключення були пов'язані з останніми атаками на електропідстанції.

Відомо, що СБУ та ГУР атакували електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області. Про це також відкрито заявляв і місцевий губернатор Васілій Голубєв.