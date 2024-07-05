Десятки вибухів, робота ППО і пожежа: у російському Ростові була неспокійна ніч

У російському Ростові ніч 5 липня була абсолютно неспокійна. Очевидці писали про десятки вибухів, а також можливу роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Також у районі Ростова вночі фіксували й пожежу, коли лунали гучні звуки, передає 24 Канал.

До теми Обвалився ангар: у Москві спалахнула сильна пожежа

Якою була ніч у Ростові-на-Дону

Близько 3 ночі за місцевим часом у російському Ростові почали писати про вибухи. Місцевий губернатор Васілій Голубєв писав про роботу підрозділів ППО по "повітряних цілях ЗСУ" у районі обласного центру Ростовської області.

Жителі Ростова скаржаться про вибухи у небі: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали писали, що над Ростовом загалом пролунали понад 10 гучних вибухів. В одному з районів на південний захід від міста також було видно пожежу. Місцеві жителі припускали, що, ймовірно, була атакована місцева ТЕЦ-2.

У Ростові після атаки бачили пожежу: дивіться відео

Російська сторона також писала про буцімто збиття щонайменше 12 безпілотників на підльоті до Ростова. Цю атаку БпЛА називають "наймасованішою".

У Ростові було займання під час вибухів / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, росіяни заявляли про "падіння уламків дрона" на Лівому березі у Ростові, і про пожежу у двох місцях. Туди відправилися пожежники та "швидкі". За попередніми даними, постраждалих у місті після атаки – буцімто немає.

Ростов під час нічної атаки: дивіться відео

Окрім того, в мережі кажуть про нібито пожежу на нафтобазі ВАТ "НЗНП філія Ростовський", що розташована між Ростовом та Батайськом на Лівому березі річки Дон. Однак поки що про цю інформацію нічого не писали російські офіційні особи.

У Ростові міг зайнятися НПЗ: дивіться відео

Цієї ночі неспокійно також було і в Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї країни-агресорки. Росіяни писали, що місто атакували безпілотники, а також, що були гучні вибухи. Телеграм-канали також писали про ушкодження одного житлового будинку нібито одним дроном.