Росіяни "суїтяться", пожежники розводять руками: у Ростові палає найбільший ринок "Тємєрнік"

Масштабна пожежа спалахнула у російському Ростові-на-Дону пізно ввечері 30 листопада. Відомо, що полум'я охопило місцевий ринок "Тємєрнік".

Про це повідомляють як росЗМІ, так і місцеві пабліки. Спочатку писали, що площа займання на найбільшому речовому ринку перевищує 1500 квадратних метрів. Потім стало відомо, що полум'я розкинулося на вдвічі більшій площі.

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Що відомо про пожежу на ринку

Попередньо, спалахнула пожежа в одному з торгових павільйонів. А після цього полум'я перекинулося на сусідні, поки пожежа не стала масштабною. Кажуть, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Ростові-на-Дону горить найбільший речовий ринок: дивіться відео

Тим часом продавці стоять на заваді приборкуванню вогню. Адже вони намагаються винести свій товар. Таким чином продавці буквально плутаються під ногами рятувальників, що не дозволяє оперативно ліквідувати пожежу на ринку.

Площа вогню – 3000 квадратних метрів: дивіться відео

Згодом глава ростовської адміністрації Алєксєй Логвиненко сповістив актуальну інформацію. Станом на 22:23 площа пожежі зросла до 3000 квадратних метрів. Цікаво, що глава управління МНС продовжує наполягати, що площа займання не змінилася. І що буцімто палають ті ж 1500 квадратних метрів яток.

Зауважимо, що потужну пожежу видно з усіх кінців Ростову-на-Дону. У небо здіймається надзвичайно густий стовп диму. Також видно червону заграву, що місцями може здаватися, що небо над ринком криваве.

Пожежа на речовому ринку у Ростові-на-Дону / Фото росЗМІ

У Росії згоріли релейні шафи

У ГУР МО заявили, що за останні кілька днів згоріли дві релейні шафи у Московській області. Відомо, що ці об'єкти розташовані на важливих залізничних шляхах країни-агресорки. Внаслідок займання рух потягів був ускладнений.

В українській розвідці зауважили, що частішими стають збої у роботі залізниці противника. Відтак, вагомі ускладнення логістики для поїздів окупантів спричинені тим, що залізничні релейні шафи вивели з ладу.

Так, за останні дні листопада 2023 року згоріли два об'єкти на важливих ділянках залізниці Росії: