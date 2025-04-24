Спалили 50 мільйонів доларів: у Ростові-на-Дону диверсанти знищили Су-30СМ

На аеродромі "Ростов-на-Дону Центральний" внаслідок диверсії спалахнув і згорів російський літак Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного багатоцільового винищувача – 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР. У розвідці констатували, що спротив путінізму зростає.

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У Ростові знищили Су-30СМ

У Росії пройшла чергова акція спротиву злочинному путінському режиму. Здійснено диверсію з проникнення, внаслідок якої згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Бортовий номер "35".

Орієнтовна вартість знищеного російського літака – 50 мільйонів доларів.

Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає!

– наголосили в ГУР.

Також нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Знищення Су-30СМ у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Зауважимо, що станом на ранок 24 квітня Росія втратила у повномасштабній війні проти України вже 370 літаків. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.