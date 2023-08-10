"Скотське ставлення": у Ростові поранених окупантів кинули під палючим сонцем на злітну смугу
Ні для кого не секрет, що до російських загарбників їхнє військове керівництво ставиться без жодної краплини поваги. Це підтверджує ролик з пораненими бійцями у Ростові-на-Дону.
Там на військовому аеродромі посеред злітної смуги лежать десятки поранених окупантів, передає 24 Канал. Їх мали б літаком транспортувати до Москви на лікування. Але у російській столиці рейс скасували через буцімто атаку дронів.
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Нарікають на "скотське ставлення"
Ми не можемо точно сказати, коли саме зняли цей ролик. Один з військових, який і фільмував усе навколо, зауважив, що о 9 ранку окупантів привезли до військового аеродрому. Втім, нікуди вони не полетіли через якісь дива у повітряному просторі Москви.
Він відразу ж спробував виправдати військове керівництво. Мовляв, усе розуміє. Водночас побідкався, що під палючим сонцем цілісінький день лежать поранені, які не можуть самостійно рухатися. І що їм пообіцяли, що виліт буде о 20:00. Себто через 11 годин!
Весь день під палючим сонцем хлопці лежать. Ні їжі, воду привезли недавно. Ось яке скотське ставлення у нас. Ми ходячі, гаразд. А оця лежача банда хлопців страждає. Добре, що нема ще зливи,
– продовжив нарікати окупант.
Поранених окупантів "маринують" не злітній смузі у Ростові: дивіться відео
Якщо вже на то пішло, то автору ролика та його героям ще пощастило. Вони могли долучитися до "лави двохсотих". До прикладу, як ті, хто вже потрапив до статистики Генштабу ЗСУ. На ній ми і зосередимо свою увагу далі.
Втрати ворога ростуть
- Так, за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 580 російських загарбників. Якщо ж говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони неабияк вражають – 252 200 бійців так званої "другої армії світу".
- Крім того, в окупантів стало на 4 278 танків, 8 303 бойові броньовані машини, 5 028 артилерійських систем, 711 РСЗВ, 469 засобів ППО, 315 літаків і 313 гелікоптерів менше.
- А ще не дорахуються російські військові 4 179 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 377 крилатих ракет, 18 суден, 7 495 автомобілів і автоцистерн та 746 одиниць спецтехніки.