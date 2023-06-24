У Ростові у штабі Південного військового округу прогримів вибух

ПВК "Вагнера" разом із Пригожиним зранку зайшли у Ростов і взяли під контроль військові об'єкти. А вже по обіді стало відомо, що у місті прогримів вибух. Сталося це у штабі Південного військового округу.

Зранку було відомо, що Пригожин разом зі своїми найманцями перебуває у штабі Південного військового округу. А вже за кілька годин перелякані люди втікали звідти, бо там прогримів вибух. Також повідомляють про стрілянину.

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Що стало причиною вибуху – невідомо

РосЗМі повідомляють лише про те, що пролунав вибух. Наразі невідомо ані про причини, ані про постраждалих внаслідок цього.

Водночас є кадри, які демонструють переляканий натовп людей. Вони втікають, очевидно, з району де розташований цей самий штаб.

Перелякані люди втікають від місця вибуху: дивіться відео

Як зауважують у телеграм-каналах, перед вибухом повідомлялося про мінування вулиць вагнерівцями. Чи пов'язане одне з одним – наразі можемо лише здогадуватися.

Очевидці розповідають, що було відразу два "хлопки". Їх також супроводжували постріли. Тим часом люди навколо і метушаться, і продовжують знімати відео, щоб продемонструвати, що відбувається.

Кажуть, що були два "хлопки": дивіться відео

До слова, вагнерівці вимагають від людей, щоб вони відійшли від споруди Південного військового округу. Найманці ПВК "Вагнера" закликають звільнити територію навколо штабу щонайменше у радіусі двох кілометрів.