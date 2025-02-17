У Ростовські області знайшли винних в обстрілах дронами: Андрющенко сказав, кого затримують

Ростовська область Росії перебуває під постійними атаками безпілотників. Через них під прицілом поліції опинилися ті, хто забезпечує цілодобову доставку. Їх начебто підозрюють в роботі на українські спецслужби.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в Ростовській області вже заарештовано 3 велокур'єри. До слова, 8 лютого дрони атакували селище Чорткове Ростовської області, поблизу якого розташована нафтоперекачувальна станція. Імовірно вона була ціллю БпЛА.

Читайте також Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї: там палає яскрава пожежа

Почались облави

Андрющенко зазначив, що у Ростовській області повітряну тривогу оголошують щовечора приблизно о 20:00 і триває вона майже всю ніч.

Російська влада не може нічого зробити з тим, що інформація щодо маршрутів проходження безпілотників, куди вони влучили, куди не влучили, як і де працює система ППО, просочується у мережу.

При цьому в Ростовській області немає українців, як в Маріуполі чи Бердянську, де хапають всіх, хто не трапиться, і хтось когось здасть, можливо, під тортурами. Однак в Ростові-на-Дону всі росіяни,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Російські силовики шукають тих, хто працює по ночах і є достатньо мобільним, тому вирішили, що це – велокур'єри.

На сьогодні почались облави. Водночас перевіряють їх щодо електровелосипедів, тому що вони досить швидко пересуваються. Але основне завдання – змусити замовчати,

– наголосив він.

Атаки безпілотників на територію Росії збільшились майже вдвічі, за словами Андрющенка, порівняно з минулим тижнем. Одна з основних областей, де фіксується велика кількість БпЛА – Ростовська.

Це транзитна область, велика кількість безпілотників рухається через неї – далі по території Росії, зокрема, в Краснодарський край, Волгоградську область. В Ростовській області доволі активно працює ППО і вогневі групи, які мають збивати БпЛА.

Тому контролюючи велокур'єрів, влада, за словами керівника "Центру вивчення окупації", намагається боротися з розповсюдженням інформації про прильоти, з навідниками тощо.

Подивимось, що це їм дасть. Певна логіка в цьому є, але якщо будуть масові арешти, люди підуть і не буде в Ростові доставки. Від цього постраждає економіка,

– зауважив Петро Андрющенко.

Він додав, що з погляду України – це чудова ситуація.

Нагадаємо, що 15 лютого дрони масовано атакували територію Росії. Спершу вибухи були чутні в Ростові-на-Дону – у мікрорайоні Західний та в області. Відомо, що уламки БпЛА у Залізничному районі Ростова пробили покрівлю приватного будинку.

Крім того, було гучно у Волгограді, де під прицілом був місцевий НПЗ. Також після дронової атаки виникла пожежа на промисловому об'єкті у Калузькій області. Вибухи лунали і в Саратовській області.