У Ростовській області підірвали колії, якими йшли ешелони ворожої техніки: ефектне відео

У Росії знову "щось сталося", і цього разу на залізниці. У Ростовській області "невідомі партизани" підірвали колію, якою йшли ешелони російської техніки.

Про підрив залізниці заявили в легіоні "Свобода Росії". За даними організації, цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку на війну в Україну.

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Як вибухнула залізниця

Варто відзначити, що "Свобода Росії" не взяла на себе відповідальності за вибухи на залізничній колії, однак, за словами організації, за інцидентом стоять "невідомі патріоти".

Водночас у ЗМІ зауважили, що подібний допис про підрив залізниці в одній з російських областей, яка межує з Україною, напередодні опублікував інший Telegram-канал – Бойової організації анархо-комуністів (БОАК). Однак там не уточнювали, про яку саме область ідеться.

Вибух на колії в Ростовській області: дивіться відео

Кількість "бавовни" в Росії тільки зростатиме

Останнім часом у Росії все частіше щось вибухає та горить. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що кількість таких випадків тільки зростатиме.

Данілов зазначив, що не може говорити, хто до цього причетний, але переконує, що буде палати, "поки не згорить Москва". Секретар РНБО переконаний, що останнє трапиться ще за наших днів.