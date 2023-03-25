У Ростовській області прогримів потужний вибух: влада з’ясовує причини

У Ростовській області вдень 25 березня раптово пролунав потужний вибух. Місцева влада переконує – нібито жодних надзвичайних подій не трапилося, а причину вибуху встановлюють.

Подія трапилася у російському місті з дуже красномовною назвою – Азов. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відбувалося в Азові

Посеред білого дня у місті Азов пролунав потужний вибух, унаслідок якого спрацювали сигналізації на автомобілях. Місцевих неабияк перелякав звук.

Мер міста Владімір Ращупкін стверджує, що у місті не траплялося нічого дивного, тому місцева влада з'ясовує причини вибуху.

Вибух у місті Азов: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика)

Тим часом російські "інтелектуали" у мережі вже пишуть, що це був не вибух, а "перехід літака на надзвук". Місцеві мешканці намагаються себе заспокоїти тим, що це справді так.



Реакція на вибухи в Азові / Фото з мережі

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