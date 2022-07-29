росіяни вбивають наших військовополонених, щоб примусити Україну до капітуляції, – Жданов
окупанти обстріляли колонію з полоненими українцями в Оленівці, що на Донеччині, та намагаються звинуватити в цьому ЗСУ. Так російські загарбники хочуть змусити нас капітулювати.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, таким цинічним вчинком російські нелюди хочуть отримати політичні преференції.
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Хочуть змусити капітулювати
росіяни вбивають наших військовополонених, щоб примусити Україну до капітуляції.
За словами Жданова, вбиваючи як мирне населення нашої держави, так і полонених українських військових, росія намагається змусити України відступити. Водночас це окупанти подають під виглядом скоєння злочинів з боку самої держави Україна.
Мають своїх військових за ніщо
Водночас страчуючи наших військовополонених, окупанти не зможуть повернути своїх, оскільки їх просто не буде на кого міняти. Однак, як наголосив Жданов, росію не цікавлять свої солдати – ні в живому вигляді, ні в мертвому.
росіяни не хочуть навіть забирати тіла вбитих російських солдатів. Вони фактично дуже погано ідуть на перемовини стосовно обміну полоненими
Як зазначив військовий експерт, є лише окремі категорії, за які росіяни готові вести перемовини та обмін. Зокрема, до них належать найманці приватних компаній, до прикладу, вагнерівці. Крім того, є інформація, що дуже швидко також міняють кадировців.
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"Річ у тім, що за вагнерівцями та кадировцями стоять дуже впливові люди, які й сприяють цим обмінам. Водночас хто може стояти за рядовим контрактником", – зауважив Жданов.
Жданов розповів, чого хочуть добитись росіяни, вбиваючи наших полонених: дивіться відео
Криваве вбивство окупантами українських полонених в Оленівці: що відомо
- У міноборони росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці, що в Донецькій області загинули 40 українських військовополонених. Крім того, ще 75 бійців отримали поранення.
- російські нелюди цинічно заявили, що атакували колонію в Оленівці Збройні Сили України, використовуючи американські ракети Himars. Окупанти навіть придумали пояснення такій версії. Мовляв, українські військові складають зброю, бо знають про "гуманне ставлення" російських солдатів до полонених. І саме тому командування "вирішило їх налякати".
- Джерела 24 каналу у розвідці заявили, що така інформація – чергова провокація ворога. Адже усі постріли з Himars відстежують, а про те, що захисники Маріуполя перебувають в колонії в Оленівці, яка розташована майже на передовій, знали усі. Ніхто б не атакував місце, в якому перебувають наші герої.
- У Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян. Там наголосили, що так окупанти переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну в скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими й розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області.