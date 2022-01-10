РосЗМІ знизили рівень ворожого висвітлення України перед переговорами зі США, – дослідження

Від середини листопада 2021 року кількість негативних повідомлень про Україну у російських ЗМІ знизилася майже вдвічі. Це відбулося на тлі підготовки до переговорів зі США.

Фахівці чеської компанії Semantic Visions проаналізували фактично 19 мільйонів сторінок із російським доменним ім'ям ".ru". Дослідження показали, що кількість негативних повідомлень про Україну знизилася майже вдвічі.

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Тим часом показники позитивних повідомлень зберігаються на рівні попередніх місяців.

У Semantic Visions наголосили, що ідентичну ситуацію зафіксували навесні 2021 року. Тоді кількість негативних повідомлень про Україну сягнула піку, а тоді поступово знизилася. Причиною стало те, що Росія оголосила про припинення чергового великого нарощування сил на кордоні.

Виконавчий директор Semantic Visions Френк Врабель заявив, що Володимир Путін є майстром стратегії "ескалації заради деескалації".

Путін з нетерпінням чекає на похвалу як миротворця. Наші дані показують, що він знову грає із Заходом у небезпечну гру в кішки-мишки,

– наголосив Врабель.

Переговори США та Росії

Перемовини США з Росією відбудуться у понеділок, 10 січня, у Женеві.

Темою розмови стануть так звані "гарантії безпеки", яких від НАТО вимагають у Кремлі.

Однак глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже запевнив, що діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії.

Участь у переговорах не братимуть ні президент США Джо Байден, ні Путін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зізнався: він сумнівається, що майбутні перемовини щодо безпеки з Москвою принесуть реальний прогрес.

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