Рота росіян здалася захисникам України біля Харкова: промовисте відео
1 березня 2022 , 11:22Читать новость на русском
Джерело:"Останній блокпост"
Україна продовжує чинити гідний опір російським окупантам. Все більше представників армії-агресора здаються у полон.
24 лютого 2022 року Росія розпочала віроломну війну проти України. Однак, українська армія впевнено дає відсіч загарбникам, тоді як країни Заходу продовжують вводити все нові й нові санкції.
Варте уваги Російські орки окупували територію цвинтаря у Бердянську
Росіяни знову здалися в полон
У результаті ціла рота армії-загарбника здалася воїнам Збройних сил України. Це сталося біля Харкова.
Рускіє продовжують іти…,
– йдеться у дописі.