На дорозі місії знешкодили 5 мін: у Генштабі показали ротацію представників МАГАТЕ на ЗАЕС
Джерело:Генштаб ЗСУ
Співробітники місії МАГАТЕ здійснили ротацію на Запорізькій АЕС. Наші військові продемонстрували, що вони були під загрозою, адже зворотний шлях окупанти замінували.
Захисники продемонстрували один з етапів ротації співробітників МАГАТЕ 31 серпня. Вони розповіли, що потрібно було здійснити розмінування дороги, щоб мінімізувати ризики для представників місії.
Читайте також Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології
Росіяни мінують шляхи
Наші військові розповіли, що вони розташовані за 500 метрів до Кам'янського мосту. Саме тут відбувається ротація місія МАГАТЕ. За якусь мить на відео захисник констатував, що попереду багато мін. Вони починають рахувати та налічують 5 ПМН-2 – протипіхотних мін.
Захисники знищили російські міни перед місією МАГАТЕ: дивіться відео
Після цього військові почали роботу зі знешкодження мін, щоб співробітникам місії ніщо не загрожувало. Сам же факт того, що окупанти засіюють шлях, яким рухаються члени місії МАГАТЕ, мінами – чергова яскрава демонстрація того, що ми маємо справу з терористами.
Раніше на ЗАЕС чули вибухи і стрілянину
- Про це йшлося у звіті МАГАТЕ від 22 серпня. У ньому директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що експерти нещодавно фіксували вибухи неподалік Запорізької АЕС.
- Йшлося про те, що 14 серпня чули сильний вибух, а постріл – 16 серпня. Також біля майданчика Запорізької АЕС вибух чули у неділю 20 серпня, а 21 серпня їх нарахували вже 5. Правда, останні лунали на віддалі від станції.
- У звіті розповідали, що експерти надалі обходять станцію. Чергові перевірки не виявили вибухових речовин. Водночас у МАГАТЕ зауважили, що залишаються на тому ж місці міни, на якому їх фіксували раніше.
- Тоді у МАГАТЕ зазначали, що співробітники агентства очікують, коли матимуть доступ до дахів 1, 2, 5 та 6 блоків. Там планували провести інспекції.
- Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на ЗАЕС. Там окупанти проводили військові тренування. За його словами, російські загарбники перетворюють станцію на полігон для своїх навчань.
- Власне, у мережу виклали ролик. На ньому видно, що окупанти на камеру влаштували імітацію перестрілок, засідок, буксирування власної техніки. А ще буцімто проводили евакуацію своїх поранених і відпрацьовували інші елементи бойових дій.