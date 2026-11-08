Під прикриттям гуманітарної операції в Олешках росіяни провели значну ротацію, – Зеленський

Володимир Зеленський 8 листопада провів нараду з очільниками обласних адміністрацій щодо потреб регіонів. Президент зазначив, що ворог під прикриттям гуманітарної операції в Олешках провів ротацію.

Глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Загрози на фронті, прикордонні та енергетиці

Загарбники перекинули значну кількість особового складу та техніки на Лівобережжя Херсонщини.

На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта,

– повідомив президент.

Через дії окупантів командування ЗСУ має підготувати пропозиції для додаткового захисту жителів Херсона від постійного терору.

Окрім півдня, на нараді детально проаналізували становище в Донецькій області. Зокрема, російські військові відчутно посилили обстріли Краматорська та прилеглих населених пунктів громади. Заходи протидії цим ворожим ударам планують найближчим часом затвердити на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Окрему увагу приділили прикордонній Сумщині, де для підрозділів Збройних Сил України визначили завдання щодо зриву операцій ворога. Керівники доповіли про поточний стан справ безпосередньо в Сумах, а також в Охтирці та Шостці. Водночас на Запоріжжі зосередилися на забезпеченні першочергових потреб обласного центру та прилеглих територій.

Значна частина розмови стосувалася стійкості міст перед зимовим періодом. На Харківщині посадовці представили регіональний план захисту критичних об'єктів. Тим часом у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків нічних і ранкових атак, де фахівці відновлюють електропостачання.

Складні виклики постали й перед енергетичною системою Житомирщини, де під загрозою опинилися мережі передачі та розподілу струму. Міністерство енергетики вже отримало окреме доручення для врегулювання цієї проблеми. За словами президента, такі регіональні зустрічі з керівниками ОВА тепер відбуватимуться щотижня для оперативного отримання інформації з місць.

Раніше глава держави провів селектор щодо відновлення енергетики після російських ударів, де констатував, що найскладніша ситуація зі світлом і водою склалася в Києві. Він розкритикував столичну владу через провал підготовки резервного живлення.