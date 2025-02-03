Триває перекидання військових із небойових до бойових частин, – Сирський

Головком Олександр Сирський провів нараду щодо ситуації на фронті у перший місяць 2025 року. Генерал повідомив, що вдалося збільшити кількість ротацій. Також він попередив, що лютий буде непростим для нашого війська.

Нещодавно Сирський заявив, що в Україні розширять експериментальну програму підготовки новобранців. Він наголосив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу та зменшити кількість випадків СЗЧ, передає 24 Канал із посиланням на пост генерала.

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Збільшення ротацій і поповнення чинних підрозділів людьми

На нараді Сирський наголосив, що наразі основні зусилля військових скеровані на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування противника. Крім того, увага приділяються посиленню підготовки військовослужбовців та нарощування безпілотної складової.

За словами генерала, відбувається поповнення підрозділів, які воюють на передньому краї, людьми і технікою. Зокрема, тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин.

Сирський розповів, що у січні вдалося дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. "Є відповідні плани і на наступний період", – уточнив головком.

Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління,

– підкреслив головнокомандувач.

До слова, Сирський наголошує на важливості всенародної підтримки армії.