Роз**али по повній, псковський командир застрелився: розмови окупантів

Російський окупант у телефонній розмові з мамою розповів про війну з Україною. Він повідомив про серйозні втрати російських військових.

Елітну 45-у бригаду розстріляли

Окупант розповів, що по них стріляють. Зокрема, бомбили з мінометів, внаслідок чого поранили двох офіцерів.

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"Шматки м'яса відрізало осколком", – сказав ворог.

Російський військовий зазначив, що вони ще тиждень тому мали покинути Україну. Та виявилося, що російські війська безсилі у війні проти України.

Окупантам буцімто повідомили, що вони будуть на війні до останнього. Також у розмові він заявив, що їм обіцяли платити 57 доларів за день і дати квартири.

Такі думки проскакують, сам думаєш не застрілитися на*уй,

– сказав орк.

Він зазначив, що вони мали "пригнути" 23 – 24 лютого. Саме 24-го лютого Росія розпочала вторгнення. Натомість "пригнула" елітна 45-а бригада, з якої вижили тільки троє. Інших розстріляли.

Мама окупанта сказала, що розстріляли псковських ВДВшників. Натомість солдат повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.

Дивіться відео розмови окупанта з мамою (Увага, на відео присутня нецензурна лексика)

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