Розбігалися, як таргани: артилерія Закарпатської бригади вщент розбила окупантів

Закарпатський легіон "накрив" вогнем російську бронетехніку. Бригада розігнала окупантів, як тарганів.

Відео обстрілів Закарпатським легіоном опублікували 12 березня. На ньому видно, як ворожа бронетехніка починає швидко втікати.

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Артилерія гірськопіхотної Закарпатської бригади "накрила" вогнем бронетехніку окупантів. Є прямі влучення в танк і дві БМП,

Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти втікають, як таргани: відео

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