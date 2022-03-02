Розбили картинну галерею, знесли танком ворота: окупанти продовжують варварські дії на Сумщині

2 березня 2022 , 02:45
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Джерело:

Суспільне

Російські окупанти у Сумській області продовжують свої мародерські дії. Вороги розбивають все довкола заради розваги.

1 березня колона окупантів зайшла до міста Тростянець, що не Сумщині. Нічого хорошого місту вороги не принесли.

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Нищення міста

Російські окупанти без будь-якої цілі та потреби знесли танком ворота у Круглий двір та розбили картинну галерею. Також вони пошкодили майже всі лінії електропередач, дороги розбиті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Сумщині вдалося знищити 100 одиниць бойової техніки ворога. В основному це були танки та БТР.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська