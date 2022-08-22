Розбір завалів завершили: внаслідок атаки росіян по гуртожитку на Салтівці загинули 19 людей

російські військові 17 серпня завдали удару по гуртожитку у Салтівці, що в Харкові. Станом на 22 серпня завали будівлі розібрали повністю та встановили кількість жертв. Від рук ворога загинуло 19 людей.

Ракетного удару російські військові завдали ввечері 17 серпня. Тоді ворог влучив в один з гуртожитків у Харкові, розташований у Салтівському районі. На жаль, окупанти не лише зруйнували будівлю, а й забрали безліч життів.

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Пошук людей завершили

Про це розповів речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко. Він зазначив, що 22 серпня співробітники дійшли до підвального приміщення. У ньому людей рятувальники не виявили. А отже, пошуково-рятувальну операцію завершили.

Відомо про 19 жертв

Станом на 22 серпня стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинуло 19 мирних мешканців. Мовиться про 18 людей, чиї тіла рятувальники дістали з-під завалів. На жаль, життя ще однієї людини обірвалося через травми, яких вона зазнала.

Речник прокуратури Харківщини детальніше розповів про жертв атаки. Дмитро Чубенко зазначив, що загинуло від рук ворога 10 чоловіків, а також 8 жінок. Ще одна людина надто сильно обгоріла, тож її стать наразі не встановлена.

Місцеві кореспонденти зазначають, що рятувально-пошукова операція завершилась. Водночас співробітники ДСНС продовжують розбирати завали гуртожитку.

Що відомо про ракетний обстріл

Мер Харкова Ігор Терехов ввечері 17 серпня повідомив про атаку по району Салтівка. Він зауважив, що на місці влучання спалахнула пожежа.

Невдовзі надійшла інформація від директора обласного Департаменту цивільного захисту Івана Сокола. Він зазначив, що окупанти випустили по Харкову крилату ракету типу "Калібр". Вона тоді влучила у гуртожиток, у якому мешкали понад 30 людей. Серед них – діти, пенсіонери та особи з інвалідністю.

Радниця глави Харківської ОВА Наталія Попова надала пізніше додаткові відомості. Вона зазначила, що у цьому гуртожитку мешкали також люди, у яких були вади слуху. Радниця наголосила на тому, що вони не лише не чують сигналів про повітряну тривогу. Вони також не можуть озватись до рятувальників, коли ті проводитимуть пошуково-рятувальну операцію.

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