Розбірки терористів: Таліби оголосили про початок спецоперації проти "ІДІЛу"

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" заявили, що розпочинають спецоперацію проти терористів "ІДІЛ" в Афганістані. Боротимуться з ними на сході країни, у провінції Нангархар та в Кабулі.

У березні в Нангархарі відбулося одразу кілька вибухів та збройних нападів. Жертвами стали і таліби, і мирні мешканці.

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Відповідальність за ці напади взяло на себе угруповання "Ісламська держава в Хорасані", що є відгалуженням "ІДІЛу".

Зауважимо, раніше США допускали співпрацю з "Талібаном" для боротьби з "ІДІЛ". Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

Що відомо про теракти "ІДІЛ" в Кабулі

26 серпня біля аеропорту Кабула прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав себе у натовпі біля входу на летовище. Згодом пролунав ще один вибух. Ймовірно, підірвався замінований автомобіль. Зауважимо, у Пентагоні підтвердили лише інформацію лише про один вибух – перший.

Внаслідок трагедії загинули 170 людей, серед яких – 13 американських військових. До речі, це найбільша втрата для США за 10 років в Афганістані. Президент Джо Байден обіцяв помститися за це і слова дотримався. Американські військові вбили організатора терактів. Удару по члену "Ісламської держави" завдали з безпілотника.