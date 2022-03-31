Розбита і сумна: у ЗСУ показали понищену техніку російських окупантів

Українські оборонці щодня успішно знищують окупантів разом із їхньої технікою. Тепер 57-ма бригада відбила атаку ворога і знищила техніку загарбників

Результат одного дня нещодавніх боїв з противником підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали у Генеральному штабі ЗСУ.

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Фото розтрощеної техніки ворога виклали у фейсбуці. На знімках можна розгледіти розбиту техніку ворога посеред лісу й поля.

Разом переможемо,

– мовиться у дописі.

Нагадаємо, втрати особового складу російського ворога станом на ранок 31 березня орієнтовно становлять понад 17,5 тисяч осіб. Остаточні дані уточнюють, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Понищена техніка російських окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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