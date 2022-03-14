Розбитий і обгорілий: як виглядає обстріляний будинок у Києві – фоторепортаж

14 березня, близько 5 ранку, снаряд російських окупантів влучив у 9-поверховий будинок в Оболонському районі Києва. Внаслідок удару загинула 1 людина, 9 отримали поранення.

Обстріляний будинок зазнав серйозних пошкоджень, в одному з під’їздів зруйновано сходові клітки з 1 по 3 поверхи, у кількох квартирах сталися пожежі. Також були розбиті автомобілі на стоянці. Підрозділи рятувальників ліквідували пожежу о 7:58.



Вівчарка Марта жила разом з господарями на першому поверсі будинку / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

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За 100 метрів від атакованої багатоповерхівки розташована інклюзивна школа. Після вибуху там і в деяких сусідніх будинках повилітали вікна.

Після ліквідації пожежі працівники ДСНС розпочали рятувальні роботи, а комунальники – прибирання території.

Обстріл багатоповерхівки на Оболоні / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

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