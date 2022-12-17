Якщо велика армія не по кишені: що повинна врахувати Україна після війни, аби вижити

Зараз в Україні триває така річ, як оборонний огляд. Це частина комплексного огляду сектору безпеки і оборони. Стандартна річ в країнах НАТО.

Чому Україна не зможе виготовити все, що потрібно для ЗСУ

Суть оборонного огляду в тому, щоб зрозуміти які Збройні Сили варто і може будувати країна, виходячи з поточних і перспективних умов середовища, а також беручи до уваги різного роду обмеження: технологічні, демографічні, фінансово-економічні.

Читайте також Зелене світло для ПРО Patriot: коли Україна отримає "замок" для свого неба

Не треба бути великим генієм, щоб зрозуміти наступні, визначальні для будівництва Збройних Сил України, моменти. За реалістичним, а не наївним сценарієм, Московія і далі буде джерелом проблем для України незалежного від того, як закінчиться ця війна.

Водночас наша держава, скоріше за все, не матиме гарантій безпеки по типу 5 статті Вашингтонського договору про створення НАТО. В кращому випадку буде готовність партнерів постачати відповідні системи ураження, але тотальної технологічної переваги над противником ми не будемо мати.

Не буде через те, що далеко не все партнери нам готові зараз чи будуть готові постачати, а також далеко не все, що хотілося б, ми зможемо виробити самостійно через технологічні й фінансові обмеження.

Цікаво Більше, ніж вважалося: скільки ракет наклепали окупанти для нових ударів по Україні

Будуючи оборону, потрібно врахувати важливі нюанси

Фінаносово-економічні обмеження, які виходять із негативних наслідків бойових дій для економіки України, також унеможливлять утримувати значно більшу професійну армію мирного часу, ніж ми утримували до 24 лютого 2022 року.

При цьому, як показали бойові дії, Україна повинна бути в змозі швидко виставити угрупування до 1 мільйона осіб навченого, готового і забезпеченого персоналу в дуже короткі терміни. Включно і через те, що залізних гарантій безпеки в нас, скоріше за все, не буде.

Оце саме ті реалії й умови, з яких нам виходити в нашому перспективному військовому будівництві.