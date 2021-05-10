Територія розчарування і страху, – Саакян про настрої на окупованому Донбасі

Більшість населення окупованих території Донецької та Луганської областей не підтримують окупаційну так звану владу. Є велика кількість людей, які чинять спротив.

Однак ми про них дізнаємось лише після закінчення війни, оскільки людей тримають "у заручниках". Таку думку в програмі "Між іншим" висловив політолог Олег Саакян.

Важливо Росії так і не вдається продати "рускій мір" на окупованому Донбасі, – Саакян

Втім, як він наголосив, ті, хто не підтримують Російську Федерацію на цих територіях не означає те, що вони всі за Україну.

Там територія розчарування і страху. Взагалі життя в окупації – це інша логіка поведінки людини, цінності людини змінюються,

– зазначив політолог.

Оцінка настроїв населення

Відповідно, як він додав, очікувати лояльності до української держави в умовах, коли люди перебувають в окупації – було б не зовсім правильною оцінкою ситуації.

"Це так званий елемент тиску та психологічного насилля, тому що люди виживають", – вважає Саакян.

Експерт наголосив, що є значна частина людей, які активно підтримують Україну, ще частина – підпільно. Про більшість із них ми не можемо говорити, бо це ставить під загрозу їхнє життя. "Коли війна закінчиться ми сильно будьмо здивовані тією кількістю людей, які чинили спротив", – підкреслив політолог.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу