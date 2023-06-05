Граються в "доброго та поганого поліціянта": росіяни активізували терор на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України ворог продовжуює тиск на цивільне населення. Для цього окупанти запроваджують різні методи фізичних та психологічних знущань.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни на тимчасово окупованих територіях запроваджують фільтрацію та репресії щодо цивільного населення хвилеподібним способом.

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Потрібні, як живий щит

Активність ворога періодично загострюється, і тоді посилюються обходи по дворах людей, збільшують кількість блокпостів.

Також намагаються максимально застосовувати соціальний шантаж. Людей, які відмовляються від паспортизації, змушують брати паспорти через те, що вони не можуть під'єднати до будинку електрику чи водопостачання. Або не можуть користуватися медичними послугами. Навіть обмежують в придбанні продуктів харчування,

– наголосила Гуменюк.

А потім ворог проявляє так звану "турботу" до місцевого населення, коли вивозить їх в імітовану "евакуацію" – туди де люди потрібні, як живий щит.

Найважливіше – зберегти життя

Для насильницької паспортизації населення тимчасово окупованих територій росіяни застосовують навіть арешт та катування. Особливо для тих, хто відкрито висловлює свою лояльну позицію до України.

Виявлено декілька подібних закладів, зокрема на базі колишньої податкової, у відділеннях поліції на тимчасово окупованій території. Дуже багатьох людей вивозять за місто і там вони "зникають" на кілька днів без можливості з ними зв'язатися,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Проте окупанти використовують й спосіб "лагідного тиску", коли день у день до в будинки місцевих приходять колаборанти, озброєнні люди та переконують або вмовляють взяти російський паспорт. Це теж дуже деморалізує людей. Вони можуть погодитись, щоб тільки не відчувати тиску з боку окупантів.

"Росіяни граються в "доброго та поганого поліціянта" – когось тероризують, а когось "лагідно" вмовляють. Але варто пам'ятати, що найважливіше – зберегти своє життя та уникнути катувань. Тому у випадку насильницької паспортизації, людина не буде притягнута після деокупації до відповідальності і матиме можливість відновити своє українське громадянство встановленим чином", – підкреслила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про методи росіян щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України: дивіться відео

"Родинний" шантаж

Водночас окупанти продовжують вивозити українських дітей в північні, віддалені регіони Росії. При цьому ворог використовує "родинний" шантаж: збирають та вивозять дітей для того, щоб за кілька діб до них приєдналися батьки.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що така насильницька "евакуація", а насправді депортація, відбувається у багатошаровий спосіб, коли через дітей тиснуть на батьків.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях Півдня України