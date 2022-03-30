Роздають як свою: окупанти конфіскували в Мелітополі гуманітарку і вдають з себе "благодійників"

Сьогодні, 30 березня, до Мелітополя має доїхати українська гуманітарна допомога. Хоча, дуже ймовірно, вона не потрапить до місцевих.

Окупанти разом із колаборантами конфіскували всю попередню гуманітарку, яку відправили із Запоріжжя. Там були харчі, ліки та предмети гігієни, повідомляє 24 канал.

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Наразі російські військові знімають кумедні репортажі для власного телебачення і показують, як роздають українську гуманітарну допомогу як свою – нібито її привезли саме російські війська.

На камерах видно, що етикетки – європейських фірм. Зрозуміло, що жодної такої допомоги в них немає. Вони просто конфіскували привезену із Запоріжжя гуманітарку і роздають від себе як "благодійники".

Окупанти просять паспортні дані

Також окупанти роздають якусь гуманітарну допомогу, примушуючи на листках вказувати людей свої паспортні дані і розписуватися за щось.

Ймовірно, росіяни мають намір скористатися цими паспортними даними людей і подати їх як підписні листи за свій "референдум".

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Поширення пропагандистських листівок

У Мелітополі поширюють пропагандистські листівки, де пишуть про те, "як добре, що прийшла російська окупаційна влада".

Листівки містять поєднання наративів радянської пропаганди, нацистських постулатів "русского мира" і середньовічного "махрового православ'я".