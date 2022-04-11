Роздягали й змушували присідати, – Денісова розповіла, як росіяни знущалися з військових-жінок

Росіяни знущаються з українських військовополонених та мирних жителів міст, які їм вдається тимчасово окупувати. На відміну від українців, окупанти нічого не знають про гуманізм та поводяться, наче звірі.

Україні під час другого офіційного обміну полоненими вдалося, серед інших, звільнити 15 українських жінок-військовослужбовців. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, через що їм довелося пройти у полоні окупантів.

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Знущання з жінок-військових у полоні

Російські окупанти у поводженні з полоненими не дотримуються жодних міжнародних норм. Наших полонених жінок-військових росіяни насильно підстригли та піддали знущанням.

Людину роздягають, потім заставляють її присідати, щоб вона, особливо жінка, часом щось десь не сховала. Це – приниження нелюдське. І це вони робили з нашими жінками,

– розповіла Денісова.

Також вона повідомила, що наших жінок хотіли змусити говорити російською та використати у пропагандистських фільмах, але завдяки перемовинам на найвищому рівні їх вдалося визволити.

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