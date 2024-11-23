Це однозначно зрада, – Веніславський відреагував на ідею нардепів розформувати ТЦК

Окремі нардепи кажуть, що ТЦК в Україні слід розпустити. Федір Веніславський назвав подібні заяви небезпечними.

У Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК і відправити їх працівників на фронт. На думку нардепки Юлії Яцик, з них можуть вийти щонайменше 10 бригад. Замість військкоматів, вона пропонує створити рекрутингові центри із цивільних, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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" Це гра проти України"

Нардепа і члена комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського попросили прокоментувати цю ідею. Він заявив, що під час війни розпускати ТЦК – це зрада. Заяви своїх колег посадовець назвав не продуманими і такими, що шкодять нацбезпеці України.

За словами Веніславського, на сьогодні ТЦК забезпечує 95 – 98 відсотків виконання мобілізаційних заходів, які потрібні для поповнення нових резервів. Тому заявляти про розпуск військкоматів – " точно гра проти України".

Нардеп зауважив, що підтримує рекрутинг, але наразі він абсолютно не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які виконуються ТЦК СП.

До слова, ідею розпуску ТЦК раніше прокоментували і в Мінооброни.