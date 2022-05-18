Розганяти "зраду" про "Азовсталь" зараз – в інтересах ворога

Розпочалася операція з порятунку українських бійців – захисників Маріуполя. Переговори про це велися ще з березня, а останні два-три тижні – дуже інтенсивно і конкретно саме щодо евакуації з "Азовсталі".

Складна операція

Судячи по різних даних в цих переговорах брали участь міжнародні організації (ООН, Міжнародний комітет "Червоного Хресту"), можливо, і деякі країни-посередники.

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Навіть російські джерела заявляли про жорстку позицію України на цих переговорах.

Ми не знаємо деталі домовленостей, але, судячи по контексту, ідеться про складну і поетапну процедуру обміну захисників Маріуполя на російських полонених.

Зрадолюби підняли голову

Як завжди у нас деякі коментатори в соціальних мережах почали розганяти "зраду".

Вони б це робили в будь-якому випадку. Якщо б не було цих домовленостей, тоді б казали, що героїв Маріуполя кинули на смерть і нічого не зробили для їх порятунку.

Щодо військового шляху звільнення Маріуполя, то на превеликий жаль, і на думку абсолютній більшості військових експертів, зараз це просто не реально.

Зверну увагу на інше: розганяти "зраду" зараз – в інтересах ворога, і це може зірвати виконання і без того складних домовленостей.

Надія є

Безумовно, є чималі ризики зриву цих домовленостей. Росіяни можуть діяти вкрай підступно, казати одне, а робити прямо протилежне. Ми це вже неодноразово бачили, від трагедії Іловайську до самого факту російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Але, якщо є шанс на порятунок героїв Маріуполя, то його треба використати.

"Українські герої потрібні Україні живими", – ц е слова Президента Зеленського, тому в лапках. Думаю, що ці слова можуть стати девізом цієї складної спецоперації. Будемо сподіватися, що вона завершиться успішно.