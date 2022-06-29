Розглядають сценарії, – Чернєв пояснив наслідки визнання Росії загрозою НАТО

Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу. Про це йдеться у новій стратегічній концепції, яку лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Мадриді.

Таке рішення означає, що НАТО буде розглядати та пропрацьовувати різні можливі сценарії зіткнення з Росією. Про це 24 каналу розповів голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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Він пояснив, що в такому випадку НАТО буде посилювати свій Східний фланг.

Друге велике рішення – розширення НАТО та додавання двох нових членів Швеції й Фінляндії для посилення Північного флангу,

– зазначив Єгор Чернєв.

За його словами, для нас це перевага, адже це ще плюс 1300 кілометрів нового кордону з НАТО, який точно розпорошить сили Росії. Вони будуть вимушені перекинути до тих своїх кордонів більше озброєння, більше військових. Це означатиме, що менше окупантів буде брати участь у війні проти України.

Крім того, є ще одне велике рішення НАТО – збільшення трастових фондів та самого альянсу. А також нові поставки озброєння для України.

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