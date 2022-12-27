На розгляді – передача ППО, – Зеленський про перемовини з Мелоні

Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України. Тому уряд робить усе, щоб посилити нашу систему ППО.

Зокрема, президент Володимир Зеленський говорив про це з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Про результати розмови він повідомив під час традиційного вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Зеленський говорив з Мелоні про ППО

Президент розповів, що 27 грудня розмовляв з прем'єркою Італії.

Подякував за вже надану й за нову підтримку. Пані Мелоні повідомила, що зараз на розгляді питання про ППО для України, і ми скоординували наші кроки,

– зазначив Зеленський.

За словами глави держави, він вірить, що італійська підтримка дозволить зміцнити захист українського неба.

"Звичайно, обговорили й наші дипломатичні плани на найближчі місяці. А також зимові загрози, які ми, я впевнений, подолаємо разом", – додав президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Мелоні хоче приїхати у Київ

Раніше президент розповів, що під час розмови з Мелоні привітав виділення додаткових 10 мільйонів євро допомоги італійським урядом. Окрім цього, вони обговорили формулу миру.

Прем'єр-міністерка Італії також прокоментувала свою розмову з українським президентом.

"Дружня телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Я відновила підтримку італійського уряду в Києві та підтвердила максимальну відданість Італії всім корисним діям для досягнення справедливого миру", – написала Мелоні.

Окрім цього, вона підтвердила свій намір поїхати до Києва і запросила Зеленського до Риму.