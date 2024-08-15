Туареги заперечили допомогу України в розгромі "Вагнера" у Малі

У липні малійські туареги атакували найманців ПВК "Вагнер" та вщент розгромили їх. Представник повстанського альянсу туарегів заявив, що вони не отримували жодної зовнішньої допомоги.

Мохамед Ель-Маулуд Рамадан із повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD) заперечив закиди Малі в бік України.

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Розгром "Вагнера" у Малі

Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені,

– заявив Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.

На запитання про те, чи Україна допомагала раніше повстанському руху фінансово чи з підготовкою, Рамадан відповів: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україна ніколи не діяла проти будь-якої армії світу, крім російської. Він додав, що держава не хоче конфлікту з жодною африканською країною. Рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною Кулеба назвав поспішним і необґрунтованим.

Також представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до їх розгрому.