Російські морпіхи скаржилися на величезні втрати в Павлівці: через це їх кинули на штурм

Російські морські піхотинці нещодавно зазнали великих втрат в особовому складі під Павлівкою, що на Донеччині. У росЗМІ зараз з'явилися цікаві деталі їхнього "штурму".

Росіян відправили на штурм у Павлівці через скарги щодо втрат​

Як виявилося, морських піхотинців із Приморського краю відправили на штурм через звернення до губернатора. У ньому вони скаржилися на великі втрати у Павлівці. Один із військових 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти розповів про це одному із російських видань.

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За його словами, після скарги губернатору Приморського краю Олегу Кожум'яко на великі втрати командування винесло їм "сувору догану". Військовий стверджує, що через розголос ситуації їх залякували.

Саме через звернення до губернатора, на його думку, бригаду відправили на штурм. За словами співрозмовника видання, їхньому командиру "треба було все показати в іншому ракурсі, зробити гарну картинку та зберегти погони".

Як розповів військовий, під час штурму, ймовірно, загинули 100 – 115 людей. Загалом, за його словами, у бригаді нібито 450 – 500 загиблих.

Розгром росіян під Павлівкою: що відомо

6 листопада ворожі бійці 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії, які воюють на Донеччині, почали бідкатись, що за декілька днів у них вже 300 осіб особового складу вибули з рядів. Зокрема, є серед цих трьох сотень і "двохсоті", і "трьохсоті", і зниклі безвісти.

Через шалені втрати російські загарбники вирішили поплакатись губернатору. Втім, це лише додало російському командуванню приводів для того, щоб використати своє "гарматне м'ясо".

Після розголосу в міноборони Росії нарешті прокоментували інцидент. Проте назвали події "ефективними наступальними діями" в напрямку Вугледара.

Водночас речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ця бригада намагалася штурмувати позиції ЗСУ в районі Павлівки біля Вугледара. За його словами, там були запеклі та жорстокі бої. Українські воїни відпрацьовували по окупантах всіма видами ураження.

Крім того, що окупанти зазнали втрат приблизно у 300 штук живої сили, наші воїни розгромили і техніку ворога. Так, українські захисники вдарили по російських танках та бойових машинах піхоти на Донеччині.

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