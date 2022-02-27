Розгублені росіяни рухаються Харковом, їх відстрілюють: моторошне відео бою

Місцеві мешканці знімають на відео смертельну подорож російських окупантів українським Харковом. До міста вдерлася колона російських броньованих машин "Тигр", а також кілька вантажівок.

У місті диверсійну групу ворога очікував традиційно "теплий прийом". Перші машини загарбників були знищені у перші кілька хвилин прориву.

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Інша частина колони розділилася та почала рухатися приватним сектором. Дві автівки заблукали у дворах багатоповерхівок.

Українці знаходять та знищують

Жителі Харкова, які бачать просування ворожої техніки, повідомляють про напрямок руху бійцям ЗСУ та територіальної оборони.

Крім того, харків'яни знімають відео та фіксують, як російські військові стріляють у густонаселеному районі міста.

Судячи з записів, які виклали у мережу, частина окупантів вийшла з "Тигрів", коли зустріла опір. Окупанти пішли пішки із залишками колони.

Після недовготривалого бою загарбники відійшли на вулицю Саперну.

Дивіться відео вуличного бою у Харкові:

Станом на 9:10 ДРГ окупантів досі не знищена, однак вороги вештаються містом та активно знищуються військами ЗСУ.

Дивіться відео, як російські військові бігають Харковом:

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