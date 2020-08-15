Розгулював з гранатою в руках: під Києвом поліція затримала чоловіка
На Київщині 48-річний чоловік ходив вулицями селища Димер Вишгородського району з гранатою в руках. Його вже затримали правоохоронці.
Чоловік побачив автомобіль патрульних та дразу кинувся втікати. Про це повідомляє Вишгородський відділ поліції.
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Правоохоронцям така поведінка здалася дивною, тож вони затримали чоловіка. Провівши поверхневу перевірку, вони виявили в нього гранату.
Боєприпас вилучили як речовий доказ та направили на експертизу. Поліція встановлює, де чоловік міг його взяти.
Граната, яку вилучили в чоловіка на Київщині / Фото поліції
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження з бойовими припасами. Порушнику загрожує від 3 до 7 років за ґратами.
Раніше:
- На Прикарпатті чоловік кинув гранату під час застілля. Внаслідок вибуху його 39-річний знайомий отримав численні травми.
- Поблизу автомийки на вулиці Глібовській у Харкові також стався вибух гранати. На щастя, ніхто не постраждав.
- На Чернігівщині в селі Новий Биків чоловік підірвав гранату під час спільного відпочинку в компанії. Щонайменше 3 людини загинули.