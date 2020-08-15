На Київщині 48-річний чоловік ходив вулицями селища Димер Вишгородського району з гранатою в руках. Його вже затримали правоохоронці.

Чоловік побачив автомобіль патрульних та дразу кинувся втікати. Про це повідомляє Вишгородський відділ поліції.

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Правоохоронцям така поведінка здалася дивною, тож вони затримали чоловіка. Провівши поверхневу перевірку, вони виявили в нього гранату.

Боєприпас вилучили як речовий доказ та направили на експертизу. Поліція встановлює, де чоловік міг його взяти.



Граната, яку вилучили в чоловіка на Київщині / Фото поліції

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження з бойовими припасами. Порушнику загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

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