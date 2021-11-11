Розхитували ситуацію в Україні, – СБУ викрила десятки інтернет-агентів з Росії

Працівники СБУ з початку 2021 року викрили понад 30 інтернет-агентів з Росії. 23-ох з них засудили за злочини проти держбезпеки України.

Зловмисники через соцмережі закликали до захоплення влади та порушення територіальної цілісності нашої країни. У Службі безпеки наголосили, що продовжують протидіяти інформаційно-підривній діяльності російських спецслужб.

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У російських спецслужб було понад 60 тисяч профілів

Під час спецоперації працівники СБУ нейтралізували 12 ботоферм, які організували російські спецслужби. Їхня пропагандистська потужність становила понад 60 тисяч профілів у соцмережах.

За завданням своїх "кураторів" ворожа агентура проводила інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні,

– розповіли у відомстві.

За матеріалами СБУ Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти 187 фізичних і юридичних осіб, які загрожували кібербезпеці України.

Яких ще зловмисників викрила спецслужба

Представників понад 30 комерційних структур, зокрема 3 російські платіжні системи та афілійовані з ними компанії. Їх створили спецслужби Росії для фінансування центрів інформаційних диверсій проти України.

Хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon. Ними виявилися представники ФСБ Росії. Зловмисники здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.

Масштабну агентурну мережу генштабу збройних сил Росії. Вони розповсюджували через телеграм-канали публікації, спрямовані на поширення панічних настроїв та штучне створення соціальної напруги в регіонах України.

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У яких регіонах викрили ворожих агентів

У Чернігові на 3 роки ув'язнили учасника російської агентури, який розповсюджував публікації щодо порушення територіальної цілісності України. Крім того, він популяризував діяльність бойовиків на Донбасі.

на 3 роки ув'язнили учасника російської агентури, який розповсюджував публікації щодо порушення територіальної цілісності України. Крім того, він популяризував діяльність бойовиків на Донбасі. У Сумській області засудили учасника групи інформаційних диверсій, який закликав до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі.

засудили учасника групи інформаційних диверсій, який закликав до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі. У Маріуполі нейтралізували діяльність трьох інтернет-агентів, які популяризували бойовиків і агітували за зміну меж державного кордону. Свої "публікації" вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

Наразі тривають заходи, аби притягнути винних до відповідальності.