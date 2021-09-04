Розігнали сльозогінним газом: у Кабулі жінки протестували, маючи чіткі вимоги

У Кабулі, столиці Афганістану, жінки влаштували протест. Вони вимагали, аби їм дозволили бути у складі майбутнього уряду Афганістану. Наразі там можуть бути лише чоловіки.

Однак протест не дав результату. Жінок просто розігнали сльозогінним газом.

До теми Таліби влаштували "святкову" стрілянину: відомо про загиблих та поранених

Акцію організовували як звичайні жінки, так і громадські активісти. Люди намагалися пройти до президентського палацу, але їм не вдалося це зробити. Таліби їх відтіснили, а потім застосували сльозогінний газ.



У жінок були чіткі вимоги / Фото Tolo News

Жінки вимагали поваги

Люди зверталися не лише до талібів, а й до міжнародного співтовариства. Жінки просили, аби ті зберегли їхні досягнення. За останні 20 років вони зробили чимало.

Жінки хочуть, аби поважали їхні політичні, соціальні та економічні права. Однак до них не прислухалися. Активістка Таранном Саїді заявила, що без них суспільство не доб'ється прогресу.

Ситуація в Афганістані: коротко