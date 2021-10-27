Розікрали 20 мільйонів: поліція розкрила схему на модернізації Дністровської ГАЕС

Правоохоронцям вдалося викрити посадовців на привласненні коштів, які виділили для модернізації Дністровської ГАЕС. Завдані збитки оцінюють у близько 20 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб'єктів господарювання, які мали ознаки фіктивності. Своєю чергою ті завищили обсяг виконаних робіт та вартість товарів.

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У поліції розповіли, що посадовці 2 організацій привласнили кошти, які мали піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Наприклад, 2 договори на модернізацію уклали без проведення тендеру.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, а також на території Київської та Хмельницької областей.

Окрім того, поліцейські вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютери, мобільні та печатки різних суб’єктів господарювання.

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