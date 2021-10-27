Розікрали 20 мільйонів: поліція розкрила схему на модернізації Дністровської ГАЕС
Джерело:Нацполіція
Правоохоронцям вдалося викрити посадовців на привласненні коштів, які виділили для модернізації Дністровської ГАЕС. Завдані збитки оцінюють у близько 20 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб'єктів господарювання, які мали ознаки фіктивності. Своєю чергою ті завищили обсяг виконаних робіт та вартість товарів.
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У поліції розповіли, що посадовці 2 організацій привласнили кошти, які мали піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Наприклад, 2 договори на модернізацію уклали без проведення тендеру.
Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, а також на території Київської та Хмельницької областей.
Окрім того, поліцейські вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютери, мобільні та печатки різних суб’єктів господарювання.
СБУ запобігла розкраданню мільярда гривень
- Пресслужба СБУ повідомила про запобігання розкраданню мільярда гривень з "антиковідного" фонду.
- Правоохоронці розповіли, що злочинам, пов'язаним з пандемією COVID-19, системно протидіють. За даними СБУ, вдалося викрити десятки фактів зловживань на будівництві лікарень.
- Мовиться про корупційні схеми при облаштуванні нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та махінації на закупівлі медичного обладнання для них.
- Окрім того, правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків.