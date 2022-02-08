Розкішну яхту Путіна за 87 мільйонів євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Порт Гамбурга покинула розкішна яхта Graceful. Судно, яке належить російському президенту Володимиру Путіну, пришвартовали там декілька місяців тому.

У німецькому виданні назвали цю подію "втечею у страху перед конфіскацією". Яхта Путіна покинула порт Гамбурга на світанку 7 лютого.

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За час, поки судно очільника Кремля перебувало у Гамбурзі, на ньому встановили 2 нові балкони.

Яхта Путіна більше не у порту Гамбурга

6 лютого інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга написала кільська щоденна газета Kieler Nachrichten. Вже через 13 годин розкішна яхта вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

Порт Гамбурга надав яхті Путіна особливе місце: поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

На думку авторів статті, росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати. Нещодавно міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну.

Розкішна яхта Путіна: що про неї відомо