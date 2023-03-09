На фронті виникла кульмінація, а Путін на межі катастрофічної істерики, – російський політолог

Навколо Бахмута війна триває не лише між Україною та Росією, а й між Євгєнієм Пригожиним і російським міноборони. Вони змагаються, хто ж принесе Владіміру Путіну довгоочікувану перемогу.

Так, російському диктатору потрібна бодай маленька перемога, а його посіпакам важливо, хто принесе це повідомлення. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

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Пригожин бореться з міноборони, щоб принести володарю перемогу

На думку російського політолога, кращі перспективи саме у власника ПВК "Вагнера" Пригожина. Тож міноборони країни-агресорки не дуже поспішає йому допомагати.

Ця боротьба між оточенням очільника Кремля абсолютно в його стилі. Вона потрібна, щоб Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов розуміли, що вони не є незамінними. Для цього Путін "запускає Пригожина в басейн, щоб він кусав генералів за ноги й вони швидше рухалися".

Так, якщо для російського генералітету це такий собі стимул, то для власника ПВК "Вагнера" – це можливість. А саме можливість створити собі політичний капітал та увійти до еліти, тому для нього життєво важливо, що відбувається навколо Бахмута.

Це кульмінація, адже у російської сторони ніде немає просування, хоча про це постійно повідомляють. Путін вже на межі катастрофічної істерики й потребує повідомлення щодо перемоги,

– зазначив російський політолог.

Утім, як у Пригожина, так і російського міноборони вже вичерпуються ресурси. Адже не просто так Іран передав Росії шалену кількість куль та снарядів. Видно вже й радянських, яких було дуже багато, не вистачає.

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Отже, ситуація наближається до такого локального піка, оскільки навіть якщо окупантам вдасться взяти Бахмут, то нічого страшного не відбудеться. Проте Путіну вкрай необхідно показати народу щось схоже на перемогу, тому на його порядку денному немає нічого окрім Бахмута.

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Бахмут – дуже конфліктна зона між усіма в Кремлі й усе безумство цієї війни зараз сфокусовано у цій точці. Однак за рік повномасштабної війни загарбникам так і не вдалося значно просунутися в цьому районі. А з такими темпами переможні наступи не здійснюються.

Вже стає зрозуміло, що у стратегічному плані росіяни програли, тому російський диктатор так нервує.