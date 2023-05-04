Постпутінська боротьба вже почалась, – Піонтковський про "полювання на відьом" у Росії

Останнім часом Росію все частіше накриває різноманітна "бавовна". Цікаво, що ворожі пропагандисти починають звинувачувати своїх же.

Раніше ми вже чули, як воєнний злочинець Євгєній Пригожин звинувачує воєнних злочинців Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова у зраді. Усі ці люди усвідомлюють неминучість своєї поразки. Вони вже беруть участь у політичній боротьбі постпутінської, поствоєнної Росії. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Павуки почали нищити одне одного

Як зазначає Піонтковський, вони повторюють тезу: "Ми героїчну боролися, Пригожин ледь Бахмут не взяв, але нас зрадили у Генштабі й на Рубльовці".

Першим, до речі, був Андрєй Гурульов. Цю тварину потрібно щодня показувати на українських каналах, щоб було зрозуміло, з ким країна воює і що їй загрожує. Це тип російського генерала,

– стверджує публіцист зі США.

Загальну картину передає засідання колегії міністерства оборони. Там Сєргєй Шойгу шось читає з папки. "Сидять рожі приблизно такого типу, як у Гурульова. Це ж генетичний вираз! З нами дійсно воює жахлива сатаністська сила", – відзначив Піонтковський.

А зараз, наголошує публіцист, ці павуки починають знищувати одне одного в банці. Це дуже позитивний результат.

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