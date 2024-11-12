Має всі шанси стати канцлером Німеччини: що важливо знати про Фрідріха Мерца

У Німеччині розпалась урядова коаліція. Якщо відбудеться відставка Олафа Шольца, то його місце може зайняти Фрідріх Мерц. Він є лідером німецької опозиції, його політика щодо допомоги Україні дещо відрізняється від чинного канцлера.

Поштовхом до проблем у німецькому уряді стала відставка міністра фінансів Крістіана Лінднера, яку ініціював Шольц. Голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що кандидатура Фрідріха Мерца може допомогти Україні отримати необхідну військову допомогу від Німеччини.

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Фрідріх Мерц та допомога Україні

Юрій Романюк зауважив, що ще до розколу в урядовій коаліції Фрідріх Мерц тиснув на Шольца, щоб задовольнити прохання України надати ракети Taurus.

Треба розуміти, що Мерц не просто поодинокий політик, адже без партії, яку він очолює, у будь-якому випадку нової коаліції не буде,

– сказав голова громадської організації.

Він припустив, що Мерц має всі шанси стати канцлером Німеччини. На перший погляд, лідером німецької опозиції проукраїнський політик, адже всі його попередні заяви спрямовані на підтримку нашої держави.

Зверніть увагу! Фрідріх Мерц заявив, що його країна не стане стороною війни, якщо передаватиме Україні далекобійні ракети Taurus. Він навів як приклад Францію та Велику Британію, які також передають зброю на потреби ЗСУ. Мерц підкреслив, що допомога Німеччини дасть можливість Україні захиститися від російської агресії.

Якщо порівнювати його слова зі словами Шольца, то, на думку Юрія Романюка, Мерц є радикальнішим щодо протидії Росії.

"Для нашої держави поки немає видимих загроз, якщо він стане наступником Шольца. Здається, це б допомогло, адже Мерц виступає за посилення допомоги Україні", – зауважив він.