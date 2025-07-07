Росіяни викрали понад 100 культурних цінностей з окупованого Криму: у ГУР розповіли деталі

Під час археологічних розкопок 2014 – 2025 років у тимчасово окупованому Криму росіяни привласнили щонайменше 110 знахідок. Йдеться про архітектурні деталі, скульптуру, нумізматику, керамічні вироби тощо.

Детальніше про злочин країни агресорки розповіли в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. Інформацію про культурні цінності українські розвідники публікують на порталі War&Sanctions.

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Росія краде об'єкти української спадщини

Розділ "Викрадена спадщина" доповнено інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та протиправні дії окупаційної влади Росії на території Криму.

До слова, розділ "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions можна переглянути за посиланням.

Йдеться про злочини на таких об'єктах археології – "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Окрім цього, оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата,

– додали у відомстві.

Нагадаємо, під час інженерних робіт зі створення фортифікаційних споруд на півдні України 123-та бригада ТрО натрапила на архаїчний могильник. Першою знахідкою військових стала невелика корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях.