Розкрадач коштів інвесторів "Укрбуду" Федотенков отримав підозру від прокуратури, – Микитась

Офіс генпрокурора України оголосив підозру одному з організаторів рейдерства "Укрбуду" та розкрадання коштів його інвесторів – Дмитру Федотенкову.

Про це розповів законний власник корпорації Максим Микитась. Він зазначив, що тепер Федотенкова чекає міжнародний розшук.

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Микитась звернувся до інвесторів "Укрбуду"

Чудова новина інвесторам "Укрбуду"! За інформацією з офіційних джерел – 26.05.2023 року Генеральною прокуратурою України за процесуального керівництва Державного бюро розслідувань України підписано ПІДОЗРУ Федотенкову Дмитру Валерійовичу (одному з організаторів рейдерства Укрбуду та розкрадання коштів інвесторів "Укрбуду") за ч.3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном). Тепер Федотенкова Д.В. чекає міжнародний розшук та "тріумфальне" повернення додому,

– написав він.

За словами Микитася, напередодні війни Федотенков, "попереджений своїми кураторами з Росії", виїхав до Відня. Згодом влітку 2022 року Національна поліція України провела обшуки у нього та пов’язаних з ним структур, в результаті яких виявлені звіти щодо фінансування агресії Росії. Далі в вересні 2022 року ДБР провів у нього та його структур обшуки за справою рейдерства "Укрбуду", результатом чого стали підозри 14 учасникам злочинного угрупування, в тому числі колишньому директору компанії "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороді.

Тепер, незважаючи на перепони, постійні погрози та бруд, – справа дійшла і до Федотенкова! Завдяки таким кейсам як справа "Укрбуду" – вірю, що правоохоронна система України живе та буде жити і розвиватись. Такими кроками наша Держава підтверджує, що напередодні відновлення нашої країни кожен інвестор може відчувати себе захищеним!

– зазначив Микитась.

Він пояснив, що цей крок є проміжним, але дуже важливим в стратегії повернення активів "Укрбуду" задля добудови його об’єктів та передачі квартир інвесторам.

"Ще раз неодноразово нагадаю: ми не потребуємо бюджетних коштів чи допомоги КМДА для добудови квартир – лише просимо в законний спосіб повернути наші – укрбудівські активи – цього більш ніж достатньо! Далі анонсую найближчим часом позов до Королівського суду міста Лондон з попереджувальними арештами активів учасників процесу. Нагадаю, 100% "Укрбуду" володів та володіє Лондонська компанія Bazert llp. Позов сформований до КМДА, Київміськбуду, осіб які приймали фінансову участь в рейдерстві "Укрбуду" тощо. В Лондонському суді прозвучить багато цікавих прізвищ з підтвердженими особистими протоколами та підписами. Рухаємось далі", – резюмував Максим Микитась.

Нагадаємо, власник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотєнков виявився причетним до фінансування російської агресії проти України. Як повідомили у Національній поліції та дослідили у ЗМІ ще у червні 2022 року, його компанія виводила кошти до Росії навіть після 24 лютого.